SUA: Trump spune că numărul deceselor din cauza epidemiei a fost 'exagerat'; experţi în sănătate îl contrazic

05:40

Erai convinsă că portocalele sunt cea mai bună sursă de vitamina C? Vei fi surprinsă să afli că unele fructe sau legume la care nu te-ai fi gândit conțin mult mai multă vitamina C decât o portocală. Vitamina C este unul dintre cei mai importanți nutrienți pentru sănătatea organismului. Îmbunătățește sistemul imunitar și scade nivelul radicalilor liberi, fiind un antioxidant ...