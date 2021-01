Ceaiul de ceapă te scapă repede de tuse

00:30

Deseori ne gandim la corpul uman si la minte ca la doua entitati diferite. In realitate, insa, ele sînt mult mai interconectate decat iti poti inchipui. Cercetatorii descopera una cate una, diferite legaturi intre creier si puterea lui asupra corpului uman. Iata 5 exemple care demonstreaza ca mintea poate functiona in folosul (dar si in detrimentul) corpului uman, in functie de abilitatea de a-ti