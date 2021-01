Clipul care a intrat în Cartea Recordurilor: s-a difuzat online pentru 178 de zile

Twenty One Pilots a intrat în Cartea Recordurilor Guiness prin intermediul videoclipului la piesa Level of Concern. Acesta este cel mai lung din lume, cu o durată de aproape 178 de zile. Twenty One Pilots este o formație de rock alternativ cu o istorie destul de lungă și o bază mare de fani. Cea mai recentă performanță a grupului nu ține însă de fani sau un album nou, ci de un record absolut în in

