Boris Johnson îşi reafirmă opoziţia faţă de un referendum privind independenţa Scoţiei

09:20

Israelul are o rată de 11,55 vaccinuri la 100 de persoane, fiind urmat de Bahrain, cu o rată de 3,49 și Marea Britanie, cu 1,47, potrivit site-ului care centralizează datele globale, afiliat Universității Oxford. Prin comparație, Franța a vaccinat doar 138 de persoane până la data de 30 decembrie, potrivit BBC News, citat de Digi24. România se afla, pe 1 ianuarie, pe locul 15 privind rata de vaccinare. Cifrele comparative privind vaccinarea sunt centralizate de Our World in Data, care contabiliz...