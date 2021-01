Un caz nou de coronavirus, confirmat în raionul Nisporeni. Bilanțul a ajuns la 1275 de cazuri confirmate

08:30

Consiliul municipal Chișinău a votat la ședința „de îndată" de ieri, 29 decembrie, în două lecturi, bugetul municipal Chișinău pe anul 2021. Proiectul de buget a fost susținut de consilierii PSRM, PP Șor, PDM și PUN. Platforma DA, Fracțiunea PAS și fracțiunea PL au părăsit sala în semn de protest....