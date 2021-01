Cine a fost Mark Verlan sau „Marioca fiul ploii”

18:20

Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, iar în topul listei de cumpărături se află cadourile. Cu toate că contextul global ne-a schimbat prioritățile, nu putem rezista tentației de a face pe cineva fericit cu un cadou deosebit. Dar cum ar fi cu un singur cadou să facem fericiți mai mulți oameni deodată? Am selectat o […]