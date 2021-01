Ucraina limitează învățământul în limbile minoritare, inclusiv româna

23:30

Un grup de 11 senatori republicani, conduși de Ted Cruz (republican din Texas) a anunțat că va contesta victoria președintelui ales, democratul Joe Biden pe 6 ianuarie, când Congresul trebuie să certifice votul Colegiului Electoral. Președintele american nu este ales direct, ci în fiecare stat în parte, care după aceea își delegă electorii să voteze. În Colegiul Electoral, Biden a primit 306 voturi față de numai 232 pentru Trump iar votul Congresului este normal o formalitate, ignorată de presă și opinia publică. Nu însă în cazul alegerilor din 3 noiembrie 2020, pe care președintele Trump le consideră încă, fără nici o dovadă, „o mare fraudă”. Echipa lui de campanie a înaintat zeci de interpelări în justiție, în tentativa de a răsturna rezultatele în așa-numitele state indecise (swing states) dar aproape toate au fost respinse de la bun început, din lipsă de argumente sau dovezi.Acum, aproape un sfert din senatorii republicani intenționează să conteste rezultatul în anumite state indecise, o acțiune anunțată sâmbătă, 2 ianuarie și care este independentă de inițiativa similară dar mai veche a senatorului republican de Missouri, Josh Hawley.Ted Cruz, la fel ca și Hawley a declarat că nu vrea să-l conteste pe Biden sau să răstoarne votul din noiembrie, dar Congresul -în opinia sa – trebuie să lupte pentru „integritatea” procesului electoral, pentru că împotriva alegerilor din 2020 s-a adunat un număr „nemaivăzut de mare de alegații privind fraude și nereguli”.Nimeni nu se așteaptă ca victoria lui Biden să fie blocată în acest fel dar procedura formală din Senat se poate transforma, pe 6 ianuarie într-o lungă dezbatere, urmată de mai multe voturi. Fiecare contestație are două ore să fie dezbătută, după care trebuie votată.O inițiativă similară a fost anunțată și de un grup de peste 100 de republicani din Camera Reprezentanților.Tot pentru 6 ianuarie, la Washington este planificat un protest împotriva alegerilor care ar fi fost fraudate, iar într-o serie de mesaje pe Twitter, președintele Trump i-a îndemnat pe simpatizanții să participe pentru că va fi „feroce” („Huge protest Jan 6th, Be there. It'll be wild." 9 decembrie 2020). „Niciodată nu renunț. Ne vedem pe 6 ianuarie în D.C” (adică la Washington D.C.) a mai scris președintele pe Twitter.Inaugurarea președintelui ales Joe Biden este programată pe 20 ianuarie 2021.