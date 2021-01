Deschideți-vă inimile și cultivați dragostea. Este sursa noastră de energie în aceste timpuri grele

14:00

Vaccinul anti-Covid produs de AstraZeneca şi Universitatea Oxford a fost aprobat pentru utilizare în Marea Britanie, informează BBC. Acesta va duce la o extindere masivă a campaniei de imunizare din Marea Britanie. AstraZeneca şi alţi producători de vaccinuri au declarat că studiază impactul noii tulpini, dar se aşteaptă ca vaccinul să fie eficient şi împotriva […]