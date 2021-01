Cele mai exotice locuri în care te poți muta în 2021

21:20

O mulţime de oameni a dat drumul în aer la sute de baloane la cea de-a 12-a bătaie a orologiului la miezul nopţii în faţa sediului vămii, o clădire istorică a acestei metropole cu 11 milioane de locuitori. "2020 a fost un an dificil de parcurs pentru noi cei afectaţi de epidemie, mai ales la Wuhan. Este un lucru pe care nu îl vom putea uita niciodată", a declarat pentru AFP un locuitor al oraşului. "Am stat închişi mai multe luni (...) dar am supravieţuit", a spus el. Noul coronavirus a apărut î...