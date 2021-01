În România s-a liberalizat piața de electricitate de la 1 ianuarie

13:20

Contractele în vigoare de tranzitare și furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova de către Gazprom au fost prelungite cu un an. Anunțul este făcut de serviciul relații publice al Moldovagaz, pe pagina web a companiei, transmite IPN.Și acum un an, pe 31 decembrie 2019, părțile decideau prelungirea contratelor cu un an. În 2018, Republica Moldova a cumpărat gaze la un preț mediu anual de 217,46 de dolari pentru 1000 m3. Un an mai târziu, prețul mediu anual a urcat la 233,67 pentru 1000 m3.