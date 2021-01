Top 3 informații mincinoase din partea autorităților din Orhei în anul care a trecut

12:15

Președintele României, Klaus Iohannis, va întreprinde marți, 29 decembrie, o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația președintei Maia Sandu. „Aceasta va fi prima vizită la nivel înalt primită, la Chișinău, de doamna Maia Sandu, după preluarea mandatului de Președinte, în urma votului covârșitor exprimat de către cetățenii Republicii Moldova în favoarea sa la alegerile ... The post Președintele Klaus Iohannis va efectua, marți, o vizită oficială la Chișinău first appeared on Radio Orhei.