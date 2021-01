5 rețete în care vegetarienii au înlocuit cu măiestrie carnea

15:40

Diasporaconnect.md, platforma lansată recent la inițiativa unui ONG din Moldova, își propune să-i aducă mai aproape pe moldovenii activi de peste hotare, dar și pe cei de acasă. Diasporaconnect.md este o platformă socială pentru toți cei care au nevoia să găsească specialiștii în diferite domenii sau să lucreze împreună la diferite proiecte sociale sau economice.