Contractele de furnizare şi tranzitare a gazelor naturale au fost prelungite

Plecarea prim-ministrului sau a unui ministru nu înseamnă blocarea activității instituției, susține premierul în exercițiu Ion Chicu. „Ministerele rămân totalmente funcționale și cu oameni foarte responsabili. Lăsați specialiștii de acolo să lucreze și nu panicați societatea – asta voturi suplimentare la alegeri n-o să vă aducă", a scris premierul într-o...