Lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu 4 ianuarie 2021

17:15

Radu Stoica este un tânăr din Pelinei care încearcă să-și realizeze strugurii de masă prin organizarea unei tombole. Acesta a anunțat că la realizarea a 2500 de lădițe de struguri va fi extras cîștigătorul automobilului Jeep. Urmăriți reportajul de mai jos pentru a afla mai multe. The post Un agricultor din Cahul încearcă să-și realizeze strugurii prin organizarea unei tombole, premiul fiind un automobil /VIDEO appeared first on www.ziuadeazi.md.