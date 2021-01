Dara și-a arătat iubitul. Este și el din domeniul artelor și o susține în toate (Foto)

12:00

2020 a fost un an plin de încercări pentru întreaga țară. Sub bradul de sărbătoare am întrebat moldovenii ce lucruri frumoase au trăit în acest an. Unii s-au căsătorit, alți se bucură de nașterea unui copil, studenții – că au susținut cu succes examenele. Mulți au spus că și-ar dori să lase în 2020 noul […]