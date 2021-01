Aproximativ 2.500 de persoane, la o petrecere ilegală în nordul Franţei; Confruntări violente cu poliţia (VIDEO)

12:20

Anul 2020 ne-a marcat profund existența, gândirea. Acest an m-a făcut să înțeleg, prin experiența familiei mele, ce înseamnă să trăiești într-un stat corupt până în măduva oaselor. Am căzut, am suferit alături de cei dragi, m-am ridicat și am luptat cu singura mea armă pe care o pot mânui – aparatul foto. 02.03.2020. Igor […]