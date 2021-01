Starbucks va deschide alte 22 mii de locații în următorii nouă ani: „Există mult spaţiu în care am brandul nu a reuşit să prindă”

11:00

În anul 2020 s-au întâmplat multe. Evenimente pozitive și mai puțin. Dar nimic nu ne-au oprit să încercăm să vă aducem informație de calitate și corectă. În 2020 am pornit pe un drum nou și am implementat Membership AGORA, un demers prin care ne-am propus să devenim un proiect media finanțat de cititori, iar membrii redacției au ieșit în fața publicului și au povestit despre ceea ce se întâmplă în culisele profesiei. Și pentru că se spune că în fiecare an este bine să facem totaluri și să ne numărăm reușitele, am tras și noi linie pentru a vedea cum a evoluat AGORA în anul 2020. Cum a fost 2020, cât de productiv și cu ce rezultate s-a încheiat, vă propunem să vedeți în infograficul de mai jos.