Secția Consulară a Ambasadei României la Chișinău își modifică programul de lucru începând cu 4 ianuarie

„Ce an am avut! În 2020, am avut ceva ce a venit peste noi, fără să ne aşteptăm. Un virus necunoscut care ne-a invadat trupurile şi vieţile. Ne-a lovit în ceea ce aveam mai uman: contacte sociale, conversaţii, îmbrăţişări, aniversări. Virusul a transformat comportamente normale în unele riscante, ne-a făcut să ne protejăm, într-un fel neaşteptat. Anul 2020, al pandemiei, a fost unul din care am avut ce învăţa. În primăvară a trebuit să reacţionăm la un virus despre care nu ştiam nimic verificat,...