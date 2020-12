video | Mesajul de Revelion al președintei Maia Sandu: „2020 a scos în evidență OMENIA din noi”

18:00

Începe numărătoarea inversă până când întreaga lume va spune pe rând – La mulţi ani, 2021! La nivel mondial s-au impus restricții privind festivitățile de Anul Nou, pe fondul temerilor legate de pandemie. Cum sărbătorește Asia intrarea în noul an Pe măsură ce Asia îşi ia rămas bun de la 2020, un an tumultuos din … Articolul Finalul unui an în care lumea nu a mai fost la fel. Cum întâmpină Anul Nou țările pe timp de pandemie apare prima dată în ZUGO.