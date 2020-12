Sondaj: Ce își doresc moldovenii de la noul an

Se scurg ultimele ore din anul 2020. An plin de încercări pentru întreaga țară. Sub bradul de sărbătoare am întrebat moldovenii ce lucruri frumoase au trăit în acest an. Unii s-au căsătorit, alți se bucură de nașterea unui copil, studenții – că au susținut cu succes examenele, transmite emedicina.md cu referire la Agora. Mulți au […]

