Mesajul președintei țării, Maia Sandu, transmis cu prilejul Anului Nou (VIDEO)

13:30

O explozie puternică s-a produs pe 30 decembrie în aeroportul din Adena, capitala Yemenului de Sud. Deflagrația a avut loc chiar în momentul în care a aterizat avionul în care se afla delegația guvernamentală, care se întorcea din Arabia Saudită. Potrivit agenției RIA Novosti, cel puțin 5 oameni au murit. „Sunt morți și răniți, dar […] The post Explozie puternică în aeroportul din Adena, la aterizarea delegației cabinetului de miniștri (VIDEO) appeared first on NewsMaker.