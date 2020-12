Au fost achiziționate 140.000 de teste pentru detectarea SARS-CoV-2 /FLU/RSV

15:00

„Am trăit astăzi momente extrem de emoționante alături de copiii și fratele celui care a fost Vlad Ciobanu, întruchiparea talentului, dedicației și a sacrificiului uman în numele artei. Am vorbit despre Vlad, despre spectacolele sale de un mare curaj pe care am fost întotdeauna nerăbdătoare să le văd, despre destinul acestui artist care a ars prea repede, dar care a lăsat în urma sa lumină. Am încercat să găsesc cuvinte care să le aline durerea, căci sunt sigură că de acolo, de sus, Vlad ar dori...