Fenomenului corupției ce subminează securitatea națională, discutat în cadrul ședinței extraordinare a Colegiului SIS

11:15

Petru Dogocher este unul dintre cei 13 consilieri din opoziţie din Consiliul Raional (CR) Orhei, unde a acces pe lista PLDM. Consilierul raional locuieşte în comuna Vatici, din care fac parte satele Vatici, Tabora, Curchi. Până în anul 2015 a fost primar, iar în prezent este consilier și în Consiliul Local (CL) Vatici.Acum câteva zile, ... The post Consilier raional, despre banii publici: " E cel mai uşor - ai pus luminile, ai dat un concert şi saluturi …" first appeared on Radio Orhei.