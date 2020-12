Actorul Vlad Ciobanu, apreciat post-mortem cu Ordinul Republicii, de către Maia Sandu (FOTO)

11:20

Președinta țării va convoca „cât mai curând” Consiliul Suprem de Securitate, iar în cadrul ședinței vor fi discutate, separat, fiecare caz de corupție mare. Declarația a fost făcută de către Maia Sandu într-un interviu publicat pe 29 decembrie de Deutsche Welle. Președinta țării a menționat că, în cadrul întrevederii din 26 decembrie cu procurorul general […] The post Maia Sandu va convoca Consiliul Suprem de Securitate. Va fi discutat „fiecare caz de corupție mare” appeared first on NewsMaker.