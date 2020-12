Surpriză pentru călătorii din capitală. În seara de Revelion vor circula două troleibuze de epocă

11:00

Doi tineri de 21 și respectiv 27 de ani, originari din raioanele Telenești și Drochia, au fost răniți, în rezultatul unui conflict care s-a produs în seara de 29 decembrie, în sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit poliției, incidentul s-a produs în jurul orei 19:00, pe str. Igor Vieru din sectorul Ciocana al Chișinăului. Oamenii legii […]