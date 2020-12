Deputații PAS au sesizat Curtea Constituțională în privința posibilității ca Parlamentul să se autodizolve

23:30

PSRM l-a reales pe Igor Dodon în funcția de președinte al formațiunii la congresul care a avut loc miercuri, la Chișinău, cu ușile închise. Dodon a fost singurul candidat. El și-a reluat funcția de lider al socialiștilor după pauza de patru ani în care a dețiknut funcția de șef al statului, suspendându-și calitatea de membru de partid. PSRM a ales opțiunea cea mai proastă, e de părere expertul comunității Watchdog.md, Valeriu Pașa.Europa Liberă: PSRM l-a reales pe Igor Dodon în calitate de președinte al partidului. Ce surprize poate produce formațiunea și Igor Dodon în calitate de lider al socialiștilor?Valeriu Pașa: „Este o vorbă în popor: așa-i trebuie! Iată, exact așa este cu PSRM-ul. L-au reales, așa le trebuie! Bine, este surprinzător, pentru că PSRM-ul a mers pe opțiunea vădit cea mai proastă, care se va sfârși cu dispariția în câțiva ani a acestui partid de pe scena politică activă din țară.”Europa Liberă: Deocamdată, ei încearcă să demonstreze că există unitate și că ei au toate șansele să câștige peste 50 de mandate la alegerile parlamentare anticipate.Valeriu Pașa: „Ei încearcă să amăgească alegătorii, să se amăgească pe ei înșiși. Marea majoritate a fruntașilor PSRM înțeleg că este o alegere proastă pentru partid, dar s-au resemnat. De ce? În Republica Moldova, deseori partidele merg dintr-un fel de inerție, adică marea majoritate a oamenilor înțeleg că liderul este prost, trage partidul în jos, dar nimeni nu are curajul să i se opună. Exact asta s-a întâmplat în cazul PSRM, exact asta se întâmplă în aceste zile în cazul Platformei DA, asta s-a întâmplat pe timpuri cu Partidul Liberal și exemple pot fi aduse foarte multe.”Europa Liberă: Socialiștii au anunțat că alegerile parlamentare anticipate pot fi declanșate odată cu demisia guvernului. Ce va urma?Valeriu Pașa: „Aceasta este începutul. Demisia primului ministru Chicu, care nu s-a produs în strictă exactitate cu planurile lui Igor Dodon, a declanșat acest proces. Mai departe, în esență, cam totul depinde de președinta Maia Sandu. Dumneaei va urma să aleagă modalitatea, să evalueze riscurile. Singura modalitate fezabilă este exact acea procedură prin care trei luni de zile nu se alege un nou guvern, altfel, dacă o să încerce să înainteze pe oricine pentru a consuma aceste tentative numite tehnice, eu sunt absolut sigur că un guvern va fi învestit, oricine va fi propus de Maia Sandu pentru a fi prim-ministru, va fi votat. Deci, în parlament cu ușurință se va aduna o majoritate de 51 de deputați care să voteze pentru oricine...”Europa Liberă: Asta ar însemna să voteze și socialiștii...Valeriu Pașa: „Au să voteze și de la socialiști, au să voteze...”Europa Liberă: Igor Dodon a lăsat să se înțeleagă, după congres, că nu va vota.Valeriu Pașa: „Dar cine îl mai ia în serios pe Igor Dodon? Bine, statistic, afirmațiile lui Igor Dodon cel mai des se dovedesc a fi minciuni, falsuri și, respectiv, eu încadrez această promisiune în același ciclu statistic, când Igor Dodon una promite și alta face.”Europa Liberă: Dar deznodământul cu cabinetul de miniștri care ar fi cel mai convenabil, potrivit pentru actuala situație?Valeriu Pașa: „Este o întrebare complicată, pentru că, pe de o parte, țara are nevoie de alegeri anticipate, nu e posibil sub nicio formă să continuăm în mizeria aceasta care este astăzi în parlament, într-o structură disfuncțională pur și simplu a parlamentului, și nereprezentativă, și nelegitimă, și putem adăuga multe altele. În același timp, țara este într-o situație de criză profundă și aici trebuie pusă pe cântar, pentru că orice guvern ar veni, dacă va fi învestit, el va fi temporar, își va da demisia foarte curând, pentru a provoca din nou această procedură de alegeri anticipate. Criza de la asta nu se soluționează, responsabilitatea politică este integral, în cazul dat, adică responsabilitatea pentru modelul ales este a președintei, iar dumneaei nu se poate baza decât pe un număr foarte mic de deputați în parlament și, respectiv, va merge pe opțiunea nenumirii unui nou guvern. Întreaga răspundere pentru situația din țară în continuare este pe umerii PSRM și personal ai lui Igor Dodon.”Europa Liberă: Chiar dacă ei spun că deja se deplasează responsabilitatea de la PSRM la Maia Sandu?Valeriu Pașa: „Responsabilitatea Maiei Sandu ține exclusiv de atribuțiile ei constituționale. Atribuțiile ei constituționale se reduc exact la această procedură de declanșare a anticipatelor, numirii sau nenumirii unui guvern. Atâta timp cât este acest guvern pus în funcție de Igor Dodon, Igor Dodon poartă întreaga răspundere pentru situația economică, socială, ceea ce ține de securitatea publică, pandemie, de tot ceea ce se întâmplă în țară.”Europa Liberă: Jocuri de culise se mai fac actualmente de anumiți actori politici? Valeriu Pașa: „Sigur că da!”Europa Liberă: De ce vă întreb? Cei din platforma „Pentru Moldova” spun că ar fi gata, disponibili să propună măcar și astăzi un candidat pentru funcția de premier. Bănuiesc că și din tabăra opoziției, inclusiv Platforma Demnitate și Adevăr ar vrea și ei să obțină măcar ceva ca să poată merge în alegerile parlamentare pe cal alb, să zic așa.Valeriu Pașa: „Bine, și în Platforma DA sunt diferite curente, din ceea ce cunosc eu. Opțiunea de a prelua responsabilitatea pentru guvernare, ei o au încă din vara trecută. Înțelegând ratingul foarte jos al partidului, oricât de prost ar fi un guvern, dacă ar fi condus de ei, ei cred că îi va ajuta să treacă în următorul parlament.Plus la asta, în interiorul Partidului Platforma DA sunt oameni care sincer, chiar și cu prețul propriilor mandate în parlament, sunt conștienți că țara are nevoie de anticipate și sunt gata chiar să-și piardă locul în parlament, dar să-i dea țării ceea ce-i trebuie și sunt oameni, inclusiv care nu fac parte din fracțiunea parlamentară, care ar evita cu orice preț anticipatele și fac jocuri de culise cu PSRM, Consiliul municipal - jocuri cu Igor Dodon și alte chestii. Deci, situația este complicată în Platforma DA, dar nu ei sunt marii actori ai jocurilor de culise.”Europa Liberă: Dar cine mai fac jocurile de culise?Valeriu Pașa: „De ani de zile este un campion absolut al jocurilor de culise, îl cheamă Vladimir Plahotniuc, care n-a dispărut absolut nicăieri din politica din Republica Moldova. Ilan Șor nu că nu este actor, Ilan Șor este o interfață, un nimeni, în politică, el este pur și simplu o păpușă a lui Vladimir Plahotniuc, așa cum a fost tot timpul, cum a fost în zona afacerilor, când a fost folosit pentru frauda bancară, cum a fost tot timpul folosit în politică. El este păpușa lui Vladimir Plahotniuc, nu are niciun dram de manevră autonomă în politică. Atunci când Plahotniuc i-a dat indicații, a primit un număr X de deputați din „Pro Moldova” în așa-numita „Pentru Moldova”. Jocul îl face Plahotniuc. Eu nu exclud că el poate să încerce acum să joace tare în sensul în care, știind disperarea multor deputați din parlament, pentru că nu vor trece pragul, și asta se va întâmpla.Partidul Democrat are zero șanse să treacă în parlament, „Pro Moldova” are zero șanse să treacă în parlament, această așa-numită platformă „Pentru Moldova” sau partid „Șor” nu va avea atât de mulți deputați câți are astăzi, în PSRM sunt o sumedenie de oameni care știu sigur că nu mai pupă un loc în parlament, în alte partide, chiar și de dreapta, sunt membri ai Blocului ACUM care știu că nu trec în parlament. Deci, acești oameni intră într-un moment când sunt conștienți de viitoarea lor, să spunem, irelevanță în politică și Vlad Plahotniuc poate să încerce - așa cum a mai făcut și în 2015, și la început de 2016 - să înjghebe din ei toți o majoritate, doar că eu cred că îi trecută, chiar dacă adună ei 51 de mandate și-i pun pe masă Maiei Sandu un nume de premier, Maia Sandu va respinge această propunere și nu o va înainta.”Europa Liberă: Maia Sandu a spus că, dacă e certat cu legea sau nu e persoană integră, ea poate să-l respingă.Valeriu Pașa: „E irelevant cine ar fi, cu 51 de voturi...”Europa Liberă: Curtea Constituțională spune altceva, că, dacă există o majoritate parlamentară și are un candidat, Maia Sandu trebuie să ia în calcul acest lucru.Valeriu Pașa: „Bine, și dacă nu-l ia în calcul, ce au să-i facă? Nimic n-au să-i facă, pentru că de partea ei este legitimitatea politică și termenul restrâns: dacă în trei luni de zile nu se învestește un nou guvern, parlamentul va fi dizolvat. Mai este opțiunea ca în parlament să se adune 67 de voturi pentru suspendarea președintelui, astfel încât...”Europa Liberă: Un impeachment pentru președinte...Valeriu Pașa: „...după pornirea impeachment-ului, să poată Zinaida Greceanîi să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, numai că este complicat. Doi: Curtea Constituțională nu dă termen. Da, Curtea Constituțională spune că președintele este obligat să înainteze un candidat, dar nu dă termen. Când intervine acea obligație – după 15 zile, după 45 de zile, după două luni de zile? Respectiv, președintele o să iasă și o să spună că se gândește, și o să se gândească trei luni de zile și apoi o să semneze decretul de dizolvare a parlamentului și, astfel, s-a închis acest circ. În același timp, toate tentativele opoziției actuale și ale multor oameni din societatea civilă de a căuta scurtături în prevederile constituționale mie mi se par periculoase pe termen lung. Deci, jocul de-a „așii din mânecă” ne-a adus în mocirlă și este cazul să nu se mai recurgă niciodată la niciun fel de interpretări de astea aiuristice ale Constituției, cu prevederi supte din deget sau cu schimbarea materiei constituționale în baza unor decizii ale Curții. Nu-i cazul, este cazul să mergem exact după lege, pentru că, cândva, dacă nu noi, următoarea generație o să ne spună mulțumesc că n-am mai creat o bombă de asta, știți, în această materie juridico-politică.”Europa Liberă: Dar pentru președinta Maia Sandu, actualmente, riscurile sunt cele care contează cel mai mult sau și o eventuală șansă de victorie? Valeriu Pașa: „Șansa de victorie este importantă, dar important este să ai un parlament funcțional. Până la urmă, și opoziția încă are șanse să câștige aceste alegeri, și cei care sunt deocamdată la putere au. Deci, majorități în următorul parlament pot fi diferite.”Europa Liberă: Dar până atunci?Valeriu Pașa: „Până atunci trebuie să obținem alegeri anticipate, aceasta este cel important.”Europa Liberă: Când să fie aceste alegeri parlamentare anticipate?Valeriu Pașa: „Eu cred că juridic, așa cum se pot întâmpla lucrurile în mod corect, alegerile anticipate ar fi la finele lunii mai.”Europa Liberă: Și până atunci, cineva o să exercite mandatul din actualii miniștri care rămân?Valeriu Pașa: „Da! Deci, am avut un guvern care nu făcea nimic sau făcea mult rău, acum o să avem un guvern care nu face nimic. E mai bine unul care nu face nimic, decât unul care mai făcea și mult rău.”Europa Liberă: Se vehiculează candidatura ministrului de externe, Aureliu Ciocoi.Valeriu Pașa: „Dl Ciocoi mie întotdeauna mi-a creat impresia unui om decent, care este un partizan de acesta, cumva, foarte agresiv de o parte sau de alta, un om echilibrat, care cred că s-ar descurca cu această funcție de prim-ministru interimar și ar putea să asigure un dialog și cu actuala majoritate parlamentară, și cu președintele. Va fi OK.”Europa Liberă: Și săptămâna viitoare surprize vor fi sau nu?Valeriu Pașa: „Surprize mici vor fi, surprize mari nu vor fi.”Europa Liberă: De felul?Valeriu Pașa: „De felul că o să iasă cineva cu vreo 20-30 de semnături în parlament, că o să avem, probabil, din nou, fuga deputaților dintr-un partid în altul, că o să avem tot felul de proiecte de legi aiuristice, super-populiste, care nu doar vor fi înregistrate în parlament, vor fi și votate, probabil...”Europa Liberă: Parlamentul o să-și reia activitatea doar în februarie...Valeriu Pașa: „Nu, ei s-ar putea să se convoace și peste o săptămână și o să vedeți că triplează pensiile de azi pe mâine, oricum neacoperite...”Europa Liberă: Mă refer la ședințele în plen, ar putea abia în februarie să aibă loc...Valeriu Pașa: „Nu, ar putea să fie și mai devreme sau chiar când se vor aduna în februarie o să vedeți că au să vină cu niște inițiative foarte populiste pe care le vor și vota și, cum a spus Igor Dodon: hai să vă văd care atacă la Curtea Constituțională, cum s-a întâmplat în cazul poveștii cu vârsta de pensionare, care este vădit neconstituțională, numai că nimeni nu a atacat-o la Curtea Constituțională, inclusiv guvernul lui Ion Chicu, care era primul care voia s-o facă.”Europa Liberă: Vladimir Plahotniuc, pentru că l-ați amintit, el joacă acum cu Igor Dodon sau cu deputații Partidului „Șor” și cu Șor?Valeriu Pașa: „Și cu unii, și cu alții. Bine, nu există deputații Partidului „Șor”, fiindcă „Pro Moldova”, „Pentru Moldova” – astea toate sunt instrumentele lui Vlad Plahotniuc. Punct. Nu există niciun Ilan Șor, este un interpus și atât. Și cu Igor Dodon ei sunt mână în mână, ei au fost mână în mână la alegeri, numai că Plahotniuc nu l-a mai putut ajuta așa cum l-a ajutat în 2016. Oricât ar fi încercat, Dodon și-a făcut-o cu mâna lui într-un hal în care era deja imposibil de salvat.”