Vinul din Basarabia, promovat pe platformele e-commerce din România

O vastă selecţie de vinuri produsă de vinificatorii din R. Moldova, reuniţi sub brandul vinicol de ţară „Vinul Moldovei. O legendă vie”, este disponibilă şi pe site-ul TopDrinks.ro din România. Pe pagina platformei online a apărut o categorie specială, dedicată vinurilor din R. Moldova, în care se regăsesc 115 vinuri de la 14 vinării din R. Moldova. Noua activitate face parte dintr-o amplă campanie de promovare a Vinului Moldovei pe piaţa e-commerce din România, fiind una din cele mai importante pieţi ţintă. Iniţiativa va dura 3 luni şi este realizată de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului – instituţie responsabilă pentru promovarea produsului mândriei naţionale, prin intermediul campaniilor şi activităţilor implementate la nivel local şi internaţional. „Vinul Moldovei este cel mai reprezentativ ambasadorul al ţării noastre peste hotare ţării şi a devenit sinonim al calităţii în rândul consumatorilor din România. De aceea, ne-am dorit să le oferim posibilitatea cunoscătorilor şi amicilor vinului din România de a cunoaşte şi de a se delecta cu vinurile produse în Republica Moldova. Parteneriatul cu un retailer online din România este o alegere firească pentru Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, având în vedere evoluţia achiziţiilor de produse din ultimul an. De altfel, activitatea de promovare a vinurilor moldoveneşti pe piaţa românească rămâne a fi o prioritate şi în anul 2021, fiind o componentă a strategiei de comunicare pe care am adoptat-o în ultima perioadă”, a declarat directorul adjunct al Oficiului Național al Viei și Vinului, Irina Bîstrițchi. Astfel, pe TopDrinks.ro pot fi achiziţionate vinurile produse de vinăriile Asconi Winery, Vinăria DAC, Kazayak Vin, Mileştii Mici, Rădăcini, Timbrus, Mirceşti, Chateau Vartely, Poiana Winery, Gitana, Chateau Cristi, Purcari, Fautor şi Cricova. În perioada 22 decembrie-22 martie, consumatorii din România vor putea să cumpere vinuri la preţuri promoţionale, iar lacumpărarea unui set de 6 produse, vor primi cadou - un termometru digital pentru vin. În primul semestru al acestui an, vinurile din Republica Moldova s-au menţinut în TOP 10 a statelor exportatoare de produse vinicole de pe piaţa românească. În prima jumătate a anului 2020, au fost exportate 3,222 de milioane de litri, care au adus încasări de 129,8 milioane de lei moldoveneşti. Articolul Vinul din Basarabia, promovat pe platformele e-commerce din România apare prima dată în InfoPrut.

