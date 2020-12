Chicu: Olga Cebotari urmează să asigure interimatul funcției de prim-ministru. Ce spune Maia Sandu?

09:40

Procurorii PCCOCS l-au pus sub învinuire pe fostul ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguța. Acesta a fost recunoscut și audiat în calitate de învinuit pentru complicitate la contrabandă, anunță Procuratura pe 30 decembrie. Învinuitul a pledat nevinovat, cu menținerea declarațiilor date în calitate de bănuit. Conform necesităților urmăririi penale, s-a impus înaintarea […]