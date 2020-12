SUA: Cel mai mare criminal în serie a murit. Cine a fost Samuel Little și câte victime a făcut

Samuel Little, descris de către FBI ca fiind cel mai mare criminal în serie din istoria SUA, a murit la vârsta de 80 de ani. Acesta a decedat într-un spital din California, miercuri, a anunțat Departamentul de Stat pentru Corecții și Reabilitare. Little ispășea o condamnare pe viață pentru uciderea a trei femei, dar, în … Articolul SUA: Cel mai mare criminal în serie a murit. Cine a fost Samuel Little și câte victime a făcut apare prima dată în ZUGO.

