Un bărbat din Vulcănești, bănuit că a incendiat Procuratura din localitate, pentru a-și răzbuna fiul

O ambulanță a fost grav accidentată, în urma impactului cu un camion. Coliziunea s-a produs pe 29 decembrie, în jurul orei 11:00, în apropierea orașului Călărași. Patru persoane care se aflau în ambulanță au fost spitalizate. Potrivit ofițerului de presă al IP Călărași Cristina Vicol, accidentul s-a produs după ce șoferul ambulanței, un bărbat de […]