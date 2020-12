Ediție specială Mercur Retrograd, concert „Lăutarii Altfel” și filme de poveste. Petrece noaptea dintre ani, alături de TV8

20:30

Pe 29 decembrie s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Galei „Champions of Change 2020”, eveniment-premieră pentru Republica Moldova, unde au fost premiați cei 15 campioni ai schimbării. Deja pentru al doilea an, Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova), cu suportul Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate implementează proiectul Champions of Change, unul care tinde […]