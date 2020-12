Fost ambasador al R. Moldova în Rusia, plasat în arest pentru 30 de zile

15:50

Igor Dodon a fost reales în funcția de președinte al Partidului Socialiștilor din R. Moldova. Decizia a fost luată la congresul ordinar al formațiunii care a avut loc astăzi, 30 decembrie 2020. Potrivit fostului președinte al PSRM, Zinaida Greceanîi, candidatura lui Dodon a fost votată unanim de către Congresul partidului. „Este decizia noastră comună, de aceea cu cea mai mare plăcere și cu foarte multă încredere din partea tuturor membrilor de partid am transmis funcția de președinte al PSRM, domnului Igor Dodon. Îi urăm colegului nostru mult succes, toată echipa îi este alături. Nu s-a produs nicio o surpriză așa cum se vehicula prin mass-media. Surprizele la noi sunt foarte bine gândite și planificate", a declarat Zinaida Greceanîi. La rândul său, Igor Dodon a mulțumit „colegilor că mi-au oferit din nou posibilitatea să conduc acest partid". „Acum 9 ani, tot în decembrie am fost numit liderul PSRM, un partid aflat la început de cale. În 2011 colegii mi-au dat acest vot de încredere și am reușit dintr-un partid fără perspectivă parlamentară să creez cea mai importantă forță politică din Moldova", a adăugat președintele PSRM. El a remarcat că în 2021, socialiștii își propun întărirea structurilor partidului și câștigarea alegerilor parlamentare. De asemenea, Dodon a specificat că PSRM nu va intra în alianțe sau coaliții cu vreo forță din actualul Parlament de la Chișinău. Amintim că Igor Dodon a mai fost la cârma socialiștilor în perioada 2011 – 2016. El și-a suspendat calitatea de membru de partid și a renunțat la funcția de președinte al PSRM după ce a fost ales președinte al R. Moldova. Cu toate acestea, în timpul celor patru ani de mandat prezidențial, Igor Dodon a participat la mai multe evenimente organizate de PSRM, fiind considerat liderul neformal al acestui partid.