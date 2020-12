Ion Chicu spune că președinta Maia Sandu știe din 4 decembrie că, în caz de demisie, acesta nu va asigura interimatul funcției

11:40

”Am rămas puțin confuzionat, fiindcă dna președintă mai mult a solicitat opinia noastră. No ne așteptam ca să auzim opiniile, solicitările, sau propunerile dumneaei, ea fiind moderator și, într-un fel, dumneaei îi aparține inițiativa. Evident că noi am venit cu acea decizie pe care o aveam la moment, noi suntem pentru alegeri anticipate și dat fiind faptul că prin acțiunile pe care le-am făcut am provocat acest proces”, a declarat Furculiță.Parlamentarul a reiterat că Legea Supremă este explicită în acest context: Parlamentul nu aprobă nicio decizie în decurs de 3 luni, sau Legislativul nu aprobă candidatura la funcția de prim-ministru înaintată cel puțin de două ori de către președintele țării.