Fostul ambasador moldovean la Moscova, plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile

20:00

Cine va avea principalul cuvânt în politica externă a R. Moldova în următoarele luni, în condițiile unui guvern demisionar? Valentina Ursu a vorbit despre competențele de politică externă ale Guvernului și ale Președinției cu fostul ministru adjunct de la externe Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, o organizație neguvernamentală.Europa Liberă: În grija cui rămâne a fi politica externă, ținând cont de această incertitudine politică și criză guvernamentală în Republica Moldova?Iulian Groza: „În grija serviciului diplomatic, a Ministerului Afacerilor Externe și a președintei Maia Sandu, în primul rând. Evident, pentru ca președinta Maia Sandu să poată să realizeze obiectivele sale de politică externă, care îi revin în limita competențelor constituționale pe care le deține, este foarte important ca ea să aibă sprijinul necesar din partea serviciului diplomatic, al Ministerului de Externe și al guvernului per ansamblu. În condițiile noastre de astăzi avem un guvern în demisie și lucrul acesta cu siguranță reprezintă o constrângere.Mai mult ca atât, din păcate, în ultimele săptămâni majoritatea parlamentară PSRM - Partidul „Șor” a făcut tot posibilul pentru a zădărnici și a izola Republica Moldova în raport cu partenerii noștri de dezvoltare prin adoptarea mai multor legi, cel mai probabil, unele din ele anticonstituționale, lucru pe care așteptăm să-l auzim de la Curtea Constituțională. Cel puțin, semnalele transmise pentru suspendarea unor legi nocive cumva vin să ne confirme acest fapt. Iată, aceste decizii, apropo recunoscute și de premierul în demisie recent, dl Chicu, ne stăvilesc și contactele oficiale la nivel internațional pentru a atrage suportul necesar Republicii Moldova să gestioneze crizele și problemele economice cu care ne confruntăm. Și sigur că, pentru ca lucrurile să se deruleze într-o dinamică mult mai pozitivă, mult mai favorabilă, președinta Maia Sandu are nevoie de un guvern care să fie capabil să realizeze în comun o agendă externă care să ne propulseze în relațiile cu vecinii, în primul rând, lucru care, iată, se derulează chiar astăzi, prin această vizită simbolică a președintelui Iohannis, următoarea vizită anunțată a dnei Sandu la Kiev...”Europa Liberă: Și cine îi va pregăti vizita dnei Sandu la Kiev?Iulian Groza: „Colegii săi din administrație și Ministerul Afacerilor Externe, așa cum s-a făcut și până acum. Din câte înțeleg, vizita președintelui Iohannis a fost pregătită inclusiv cu contribuția colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe.”Europa Liberă: Maia Sandu are ca prioritate scoaterea Republicii Moldova din izolare, dar, pe de altă parte, are nevoie și de suport financiar, de asistență. De obicei, negociază factorii guvernamentali, acum, dacă guvernul nu e clar ce soartă are, vor fi asemenea discuții pe marginea accesării unor fonduri, semnării unor acorduri?Iulian Groza: „Da, vor fi! Și, spre exemplu, cel mai recent acord semnat de Republica Moldova și Marea Britanie, Acordul de parteneriat aprofundat și comerț, semnat de către ministrul în demisie, dl Ciocoi și ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, este un exemplu că lucrurile pot evolua și în contextul actual. Evident că, fără un guvern cu mandat deplin, este foarte greu să pui în aplicare anumite decizii, anumite angajamente, inclusiv internaționale și, astăzi, președinta Maia Sandu, conform Constituției, are posibilitatea să negocieze și să încheie tratate internaționale, dar evident că punerea lor în aplicare este de competența unui guvern cu mandat deplin care, din păcate, astăzi lipsește. Vreau să cred că nu există politicieni în Republica Moldova responsabili, care sunt oameni de stat, care ar dori să saboteze agenda de dezvoltare a Republicii Moldova și relațiile sale bilaterale, dar guvernul, președinția și parlamentul - ideal ar fi pentru soarta Republicii Moldova - să-și coordoneze agendele, indiferent din ce partide face parte majoritatea parlamentară sau guvernul care va fi numit. Este important ca să existe această sincronizare, fiindcă pe nimeni nu ajută o desincronizare în agenda internă, cu atât mai mult nu ajută Republica Moldova o politică externă duplicitară, cu mesaje care se contrazic.La momentul actual, guvernul în exercițiu poate să funcționeze, iarăși, în limitele constituționale și evident că, în primul rând, guvernul are nevoie de un premier interimar, care să administreze treburile la nivel de guvern, care să fie acel partener instituțional de dialog cu celelalte instituții, inclusiv cu președintele Republicii Moldova.”Europa Liberă: În această perioadă, ambasadori, șefi de misiuni vor putea fi numiți?Iulian Groza: „Cel mai probabil, nu, fiindcă un guvern în exercițiu nu va putea să numească ambasadori și, respectiv, nu vor fi desemnați. Dar lucrurile se stopează nu doar pe dimensiunea serviciului diplomatic, se stopează pe mai multe paliere de politică internă și externă ale Republicii Moldova. Cu cât mai repede va putea fi numit un guvern cu mandat deplin, care să reprezinte o majoritate în parlament, cu atât mai repede lucrurile se vor rezolva.”Europa Liberă: Dar majoritate nu există...Iulian Groza: „În momentul în care nu există această majoritate și, având în vedere declarațiile majorității fracțiunilor din Parlamentul Republicii Moldova, înțelegem noi că există această decizie politică, acest deziderat pentru a curăța parlamentul prin alegeri anticipate, care, înțelegem noi, ar putea să fie organizate imediat ce se creează condiții pentru dizolvarea parlamentului.”