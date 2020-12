Poliţia aduce Crăciunul. Angajaţii Inspectoratului de poliţie Nisporeni au distribuit daruri mai multor familii nevoiaşe din raion

13:00

Banca Națională a Moldovei pune în circulaţie ca mijloc de plată moneda comemorativă dedicată medicilor „Medicul meu-eroul meu”. Anunţul a fost făcut de guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, la un briefing de presă, transmite IPN. Octavian Armașu a menţionat că designul monedei a fost selectat din lucrările propuse de cetăţeni.... The post Banca Națională pune în circulaţie o moneda comemorativă dedicată medicilor appeared first on Portal de știri.