MOLDOVA A PRIMIT UN AJUTOR ÎN VALOARE DE UN MILION DE EURO DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ
Infotag, 30 decembrie 2020 17:00
MOLDOVA A PRIMIT UN AJUTOR ÎN VALOARE DE UN MILION DE EURO DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ
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