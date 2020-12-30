MOLDOVA A PRIMIT UN AJUTOR ÎN VALOARE DE UN MILION DE EURO DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Infotag, 30 decembrie 2020 17:00

MOLDOVA A PRIMIT UN AJUTOR ÎN VALOARE DE UN MILION DE EURO DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

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