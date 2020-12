„Sperăm să ieșim din pandemie până în primăvară”. Marea Britanie a aprobat încă un vaccin pentru COVID

10:40

Premierul interimar Ion Chicu susține că suma planificată a veniturilor pentru 2020, colectate din impozite și taxe, a întrecut așteptările. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a menționat că, până la sfârșitul anului, aceasta va depăși cu circa 1,2 mlrd lei totalul planificat. „Aduc sincere mulțumiri din partea întregului guvern agenților economici și […]