Municipiul Ungheni va avea propriul simbol!

10:10

Iurie Chiorescu, director al Instituției Publice „Fondul de Investiţii Sociale din Moldova” (IP FISM), a fost premiat de TRIBUNA, pentru reuşită şi buna administrare a activităţii instituției, într-un an marcat de criză și pandemie. Cu această ocazie, a dezvăluit cum a fost anul 2020, informează PROVINCIAL. „Anul 2020 a fost deosebit pentru noi, ca instituţie, […] Post-ul Iurie Chiorescu: Anul 2020 a fost un an deosebit, am reușit să dăm mai multe edificii în exploatare apare prima dată în Provincial.