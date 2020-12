Cât de sănătoase sunt semințele de floarea-soarelui

05:00

Berbec Astazi poate fi o zi de retrospectiva pentru voi, o zi in care sa contabilizati realizarile si esecurile, in care sa vedeti ce ati gresit si ce trebuie remediat in modalitatile voastre de a gandi si actiona. Dificultatile financiare nu va vor ocoli; luati masuri active pentru a le rezolva, astfel incat situatia sa nu degenereze. In nici un caz nu va bazati, in privinta aceasta, pe noroc! Daca sunteti ...