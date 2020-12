Asociația Presei Independente (API) vă urează Crăciun Fericit și la mulți ani!

25 декабря в Китае умер миллиардер Линь Ци, основатель и руководитель китайской компании по производству игр Yoozoo Group, известной благодаря стратегии «Game of Thrones: Winter Is Coming». Линь ... The post В Китае…...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de API