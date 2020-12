Platforma „Pentru Moldova” a identificat un candidat pentru funcția de prim-ministru

22:10

Prin vizita președintelui României, începe un proces anevoios de restabilirea a relațiilor internaționale ale R. Moldova, compromise încă de pe timpul coordonatorului Plahotniuc și a premierului de miez de noapte Pavel Filip. De această părere este Vlad Țurcanu, comentator politic de la Chișinău, care a subliniat că este simbolic faptul că întâlnirile de nivel înalt ale Maiei Sandu încep cu președintele Klaus Iohannis. „Componenta internațională favorabilă noii administrații este unul din nu foarte multele atuuri ale Maiei Sandu în momentul de față, în condițiile incertitudinii politice pe plan intern și ai multor inamici declarați ai Maiei Sandu. Iar sprijinul politic și financiar de peste hotare va cântări în confruntările politice și electorale de anul viitor, pentru că aceste partide care controlează la ora actuală Parlamentul vor încerca să puncteze prin influența pe care o au asupra celorlalte instituții. Este simbolic faptul că întâlnirile de nivel înalt ale Maiei Sandu încep cu liderul României Klaus Iohannis, care se află acum în cel mai bun moment al său de când a preluat Președinția. E un președinte puternic, care are un cuvânt greu de spus în formarea Guvernului de la București. E un președinte în măsură să-și îndeplinească orice promisiune făcută Republicii Moldova. Este, să nu uităm, și un lider european, cu o vechime de 6 ani în Consiliul European, unde se decide sprijinul european de care are nevoie R. Moldova. Să ne amintim că România a reușit în ultimii ani, în condiții vitrege, să întrețină o relație cu R. Moldova, iar odată cu îmbunătățirea relației politice, raporturile moldo-române ar urma să revină la armonia de acum un deceniu. Toate acestea în antiteză, cu acțiunile demonstrative ale celeilalte tabere, de natură pro-rusească”, a explicat Vlad Țurcanu pentru Radio Chișinău. Astfel, sursa a menționat că toate cele enumerate mai sus demonstrează că oricât ar încerca noua administrație de la Chișinău să evite, în discursul public cel puțin, componenta geopolitică, aceasta va rămâne prezentă și trebuie asumată. Totodată, referindu-se la vizita recentă a lui Igor Dodon și a deputaților socialiști la Moscova, dar și la faptul că principalele instituții ale statului rămân divizate, Vlad Țurcanu a remarcat că fostul șef de stat „încearcă să uniformizeze atuurile pe care le are noua administrație de la Chișinău, să le reducă la confruntarea geopolitică”. „În felul acesta, Dodon încearcă să trimită în plan secund discursul care i-a ajutat Maiei Sandu să câștige Președinția – discursul anticorupție. Depinde acum de modul în care Maia Sandu va administra această situație pentru că ea va fi împinsă tot timpul și de către Federația Rusă, și de către oamenii săi de la Chișinău în această bătălie politică. Rămâne de văzut în ce măsură această confruntare va putea să-i ajute taberei lui Dodon să se revanșeze după eșecul usturător de la alegerile prezidențiale, și în ce măsură publicul va marșa pe această confruntare”, a conchis comentatorul politic. Articolul Opinie: Prin vizita președintelui României, începe un proces anevoios de restabilirea a relațiilor internaționale ale R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.