Consilier raional: “160 de mii de lei pentru transparență. Ce se va face cu banii nu se ştie. 500 de mii preşedintelui raionului…”

23:15

Din cele 22 de decese care au avut loc în R.Moldova în utimele 24 de ore din cauza infectării cu noul coronavirus, patru cazuri au avut loc la Orhei. Toate victimele sunt femei, iar cea mai tânără dintre acestea avea 45 de ani. Potrivit datelor MSPS, cele patru femei răpuse de infecţie, sufereau și de ... The post COVID-19: Patru femei, cu vârste de la 45 la 76 de ani, au decedat la Orhei, în ultimele 24 de ore first appeared on Radio Orhei.