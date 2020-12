10 filme noi de văzut de sărbători

14:30

Suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, perioada când până acum mulți dintre noi eram prinși în febra pregătirilor pentru unele dintre cele mai magice momente ale anului, Crăciunul și Revelionul. Era perioada când de Anul Nou la serviciu erau organizate sărbători festive, iar acasă ne întâlneam cu rudele în jurul mesei, primeam colindători și mergeam […] The post Cum petrecem sărbătorile de iarnă? Am vorbit cu specialiștii despre vizite, cumpărături și mersul cu colinda appeared first on Moldova.org.