Mai mulți copii din raionul Fălești au primit cizmulițe de iarnă în cadrul unei acțiuni caritabile a companiei itaxi

Interpreții moldoveni The Motans, Carla’s Dreams și Irina Rimes au cucerit și în acest an inimile publicului de peste prut. Astfel, în cadrul festivalului The Artist Awards din România, aceștia s-au ales cu premii în categoriile în care au concurat. Articolul The Motans, Carla’s Dreams și Irina Rimes se numără printre câștigătorii festivalului românesc The Artist Awards apare prima dată în #diez.