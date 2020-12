Maia Sandu l-a numit pe Andrei Spînu Secretar General, fără a organiza un concurs

16:00

PSRM s-a așteptat să audă soluțiile președintelui țării pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar s-a ales doar cu o întrebare din partea șefului statului. Liderul fracțiunii parlamentare PSRM, Corneliu Furculiță, susține că negocierile convocate de Maia Sandu sunt neclare. Deputatul a declarat, într-un interviu pentru Europa Liberă, că după discuțiile cu Maia Sandu a înțeles că aceasta nu are o poziție distinsă despre cum pot fi provocate legal anticipatele.„Am rămas puțin confuzionat, fiindcă dna președintă mai mult a solicitat opinia noastră. No ne așteptam ca să auzim opiniile, solicitările, sau propunerile dumneaei, ea fiind moderator și, într-un fel, dumneaei îi aparține inițiativa. Evident că noi am venit cu acea decizie pe care o aveam la moment, noi suntem pentru alegeri anticipate și dat fiind faptul că prin acțiunile pe care le-am făcut am provocat acest proces”, a declarat Furculiță.Parlamentarul a reiterat că Legea Supremă este explicită în acest context: Parlamentul nu aprobă nicio decizie în decurs de 3 luni, sau Legislativul nu aprobă candidatura la funcția de prim-ministru înaintată cel puțin de două ori de către președintele țării.„Noi, în general, suntem dispuși să analizăm oricare propunere care vine din partea președintelui, noi astăzi am fost gata să auzim o propunere a dumneaei, nu o întrebare: Ce faceți voi? Noi suntem fracțiune cu 37 de mandate, putem face în limita mandatelor existente”, a declarat liderul fracțiunii parlamentare PSRM.Amintim, socialiștii au declarat repetat că ei pledează pentru organizarea cât mai rapidă a alegerilor parlamentare anticipate. Despre aceasta s-a discutat și luni dimineață la ședința de lucru a conducerii formațiunii, unde a participat și fostul președinte al țării Igor Dodon. PSRM a lansat în mod conștient procedurile juridice necesare pentru a face posibilă organizarea anticipatelor.Potrivit PSRM, actuala componență a Parlamentului nu corespunde voinței exprimată de popor în cadrul alegerilor din februarie 2019.