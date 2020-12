Premierul Ion Chicu spune că plecarea sa din post nu va provoca instabilitate

10:30

A doua tranșă de vaccin împotriva Covid-19, de 140.400 de doze, va ajunge marți în România cu curse aeriene ce vor ateriza pe aeroporturile de la Otopeni, Timişoara şi Cluj-Napoca. Vaccinurile vor fi distribuite în Bucureşti - 40.950 de doze, Iaşi - 25.350 doze, Cluj-Napoca - 29.250 doze, Constanţa - 8.775 doze, Craiova - 12.675 doze, Braşov - 12.675 doze, Timişoara - 10.725 doze.Primele 10.000 de doze de vaccin împotriva coronavirusului au intrat în ţară vineri, pe la Vama Nădlac 2, judeţul Arad, iar sâmbătă au ajuns la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino”, desemnat Centru naţional de stocare a vaccinurilor împotriva COVID-19. Vaccinarea a început, duminică, în toate cele 10 spitale de boli infecţioase aflate în prima linie în lupta împotriva SARS-CoV-2.Vaccinul anti-Covid-19 are voie să stea cinci zile în frigider după decongelare şi două ore la temperatura camerei. Procedura de vaccinare este identică cu cea a unui vaccin antigripal şi nu este dureroasă. Un flacon de vaccin conţine cinci doze şi se diluează cu ser fiziologic.Conform regulilor stabilite de producători, după ce este scos din congelator, vaccinul anti-Covid-19 are voie să stea la frigider timp de cinci zile la o temperatură de două grade Celsius. Înainte de administrare, însă, acesta este scos cu jumătate de oră mai repede ca să ajungă la temperatura camerei.„Vaccinul este păstrat în frigider. Este un vaccin deja decongelat, care are o perioadă de stabilitate de cinci zile din momentul în care este decongelat. Vaccinul se păstrează la două grade. El este în flacoane. Fiecare flacon conţine cinci doze. În general îl scoatem cu jumătate de oră ca să ajungă la temperatura camerei şi pe urmă îl diluăm”, a declarat Dana Piansochi, asistenta şefă a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Cluj, potrivit Mediafax.Un flacon de vaccin se diluează cu 1,8 ml de ser fiziologic şi astfel se pot vaccina cinci persoane. Vaccinul nu trebuie să fie agitat. În rest, toate procedurile sunt identice cu cele ale unui vaccin antigripal. Injecţia se face intramuscular în braţ pentru o reacţie imunogenă mai bună.„Avem deja vaccinul, urmează să îl dizolvăm pentru administrare. Avem nevoie de 10 mişcări de răsturnare, astfel încât să îl omogenizăm. Nu se agită. Cu o seringă de 2 ml se extrag 1,8 ml de ser fiziologic, 0,9%. Urmează alte 10 mişcări de omogenizare. Acum vaccinul este pregătit pentru 5 persoane... Pregătim doza de vaccin care este de 0,3 ml. Schimbăm acul şi folosim unul pentru administrare intramusculară. Ajustăm de câte ori este necesar ca să nu rămână bule de aer... În general vaccinurile de administrează intramuscular pentru că au o reacţie imunogenă mai bună”, a mai spus Dana Piansochi.