PREMIERUL ION CHICU A DECLARAT CĂ GUVERNUL A ÎNDEPLINIT OBIECTIVUL ANUAL DE VENITURI FURNIZATE ÎN BUGET
Infotag, 29 decembrie 2020 13:00
PREMIERUL ION CHICU A DECLARAT CĂ GUVERNUL A ÎNDEPLINIT OBIECTIVUL ANUAL DE VENITURI FURNIZATE ÎN BUGET
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 30 minute
13:00
PREMIERUL ION CHICU A DECLARAT CĂ GUVERNUL A ÎNDEPLINIT OBIECTIVUL ANUAL DE VENITURI FURNIZATE ÎN BUGET # Infotag
PREMIERUL ION CHICU A DECLARAT CĂ GUVERNUL A ÎNDEPLINIT OBIECTIVUL ANUAL DE VENITURI FURNIZATE ÎN BUGET
13:00
MOLDOVA VA PRIMI UN NOU AJUTOR DE LA IFC PENTRU PROMOVAREA EXPORTULUI PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ ÎN UE # Infotag
MOLDOVA VA PRIMI UN NOU AJUTOR DE LA IFC PENTRU PROMOVAREA EXPORTULUI PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ ÎN UE
Acum 4 ore
10:00
ÎN MOLDOVA PENTRU A DOUA OARĂ DE LA ÎNCEPUTUL LUNII DECEMBRIE, AU CRESCUT PREȚURILE DE VÂNZARE PENTRU PRODUSELE DIN PETROL # Infotag
ÎN MOLDOVA PENTRU A DOUA OARĂ DE LA ÎNCEPUTUL LUNII DECEMBRIE, AU CRESCUT PREȚURILE DE VÂNZARE PENTRU PRODUSELE DIN PETROL
10:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A DECLARAT CĂ, ÎN CÂTEVA ZILE, VA PROPUNE UN SCENARIU PENTRU DIZOLVAREA PARLAMENTULUI # Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A DECLARAT CĂ, ÎN CÂTEVA ZILE, VA PROPUNE UN SCENARIU PENTRU DIZOLVAREA PARLAMENTULUI
Acum 24 ore
16:30
VICTORIABANK, BILANȚ ȘI PERSPECTIVE PENTRU 2021
13:30
BANCA NAȚIONALĂ A LANSAT O MONEDĂ COMEMORATIVĂ „DOCTORUL MEU - EROUL MEU”
13:30
ÎN MOLDOVA AU CRESCUT REMITENŢELE CU MAI MULT DE 20%
13:30
PREȘEDINTELE MAIA SANDU AU ÎNCEPUT CONSULTĂRI CU FRACȚIUNILE PARLAMENTARE
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
MAIA SANDU: POLITICA NU VA MAI SERVI INTERESELOR OLIGARHILOR
13:00
UNIUNEA EUROPEANĂ FINANȚĂ EXTINDEREA COOPERĂRII FRONTERIARE ÎNTRE MOLDOVA ȘI ROMÂNIA
13:00
TIRASPOLUL A ÎNDEMNAT CHIȘINĂUL „PENTRU A OPRI PRESIUNEA LA ÎNTREPRINDERILE TRANSNISTRIEI” # Infotag
TIRASPOLUL A ÎNDEMNAT CHIȘINĂUL „PENTRU A OPRI PRESIUNEA LA ÎNTREPRINDERILE TRANSNISTRIEI”
12:30
UN EXPERT A FĂCUT O ANALIZĂ A OPORTUNITĂȚILOR PENTRU DISOLVAREA PARLAMENTULUI ȘI ORGANIZAREA ALEGERILOR ANTICIPATE # Infotag
UN EXPERT A FĂCUT O ANALIZĂ A OPORTUNITĂȚILOR PENTRU DISOLVAREA PARLAMENTULUI ȘI ORGANIZAREA ALEGERILOR ANTICIPATE
10:30
DATORIA DE STAT A MOLDOVEI SE VA RIDICA LA 31,4% DIN PIB PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI
10:30
ÎN MOLDOVA MIERCURI AU FOST ÎNREGISTRATE 1282 DE CAZURI NOI DE INFECŢIE CU CORONAVIRUS
10:30
YANDEX GO EXTINDE FONDUL DE ASISTENȚĂ FINANCIARĂ PENTRU ȘOFERII AFECTAȚI DE CORONAVIRUS ÎN MOLDOVA # Infotag
YANDEX GO EXTINDE FONDUL DE ASISTENȚĂ FINANCIARĂ PENTRU ȘOFERII AFECTAȚI DE CORONAVIRUS ÎN MOLDOVA
23 decembrie 2020
14:30
PREȚUL MEDIU AL GAZULUI IMPORTAT ÎN MOLDOVA ÎN 2020 A FOST DE 149 USD PE MIA DE METRI CUBI - VADIM CEBAN # Infotag
PREȚUL MEDIU AL GAZULUI IMPORTAT ÎN MOLDOVA ÎN 2020 A FOST DE 149 USD PE MIA DE METRI CUBI - VADIM CEBAN
14:30
MARJA MAXIMĂ PENTRU PROGRAMUL PRIMA CASĂ VA CREȘTE ÎN 2021 DE LA 2% LA 3%
14:30
PROCURORUL GENERAL NU PUNE LA ÎNDOIALĂ IMPLICAREA LUI ILAN ŞOR ÎN FURTUL MILIARDULUI DE DOLARI DIN SISTEMUL BANCAR # Infotag
PROCURORUL GENERAL NU PUNE LA ÎNDOIALĂ IMPLICAREA LUI ILAN ŞOR ÎN FURTUL MILIARDULUI DE DOLARI DIN SISTEMUL BANCAR
14:30
GRAVĂ FEROVIARĂ ÎN BASARABEASA
11:00
MAIB ȘI BERD SUSȚIN INVESTIȚIILE VERZI – UN NOU ACORD DE FINANȚARE ÎN VALOARE DE 5 MILIOANE EURO # Infotag
MAIB ȘI BERD SUSȚIN INVESTIȚIILE VERZI – UN NOU ACORD DE FINANȚARE ÎN VALOARE DE 5 MILIOANE EURO
22 decembrie 2020
15:00
AUTORITĂȚILE MUNICIPALE INTERZIC EVENIMENTE DE VACANȚĂ ȘI CORPORATIVE ÎN CHIȘINĂU
10:30
APS, MARŢI, VA ORGANIZA O NOUĂ LICITAŢIE DE VÂNZARE PUBLICĂ
10:30
PRO MOLDOVA A ÎNAINTAT LA CC ANULAREA "LEGII MILIARDULUI"
10:30
PREŞEDINTELE IGOR DODON PROMULGĂ LEGILE PRIVIND BUGETUL DE STAT ŞI POLITICA FISCALĂ PENTRU 2021 # Infotag
PREŞEDINTELE IGOR DODON PROMULGĂ LEGILE PRIVIND BUGETUL DE STAT ŞI POLITICA FISCALĂ PENTRU 2021
10:30
MOLDOVA VA SUSPENDA ZBORURILE SPRE MAREA BRITANIE MIERCURI NOAPTEA
17 decembrie 2020
17:00
REGIUNEA DE NORD ÎN OBIECTIVUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
15:30
MAIB PARTICIPĂ LA PRIMA EXPOZIȚIE VIRTUALĂ ”EXPO BUSINESS MOLDOVA 2020”
12:00
PARLAMENTUL MOLDOVEI A ANULAT LEGEA PRIVIND PROCEDURA DE RESTITUIRE A MILIARDULUI DE DOLARI FURAT # Infotag
PARLAMENTUL MOLDOVEI A ANULAT LEGEA PRIVIND PROCEDURA DE RESTITUIRE A MILIARDULUI DE DOLARI FURAT
16 decembrie 2020
19:00
PARLAMENTUL A ADOPTAT HOTĂRÂREA DE REDUCERE A VÂRSTEI DE PENSIONARE
18:30
KAZAHSTAN, UCRAINA ȘI MOLDOVA DEȚIN CELE MAI MARI COTE DE CHELTUIELI PENTRU ALIMENTE ÎN EUROPA # Infotag
KAZAHSTAN, UCRAINA ȘI MOLDOVA DEȚIN CELE MAI MARI COTE DE CHELTUIELI PENTRU ALIMENTE ÎN EUROPA
©2004—2020 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.