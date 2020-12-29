PREȘEDINTELE MAIA SANDU A DECLARAT CĂ, ÎN CÂTEVA ZILE, VA PROPUNE UN SCENARIU PENTRU DIZOLVAREA PARLAMENTULUI

Infotag, 29 decembrie 2020 10:00

PREȘEDINTELE MAIA SANDU A DECLARAT CĂ, ÎN CÂTEVA ZILE, VA PROPUNE UN SCENARIU PENTRU DIZOLVAREA PARLAMENTULUI

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