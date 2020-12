Înotătorii din Orhei s-au întors cu mai multe medalii de la competițiile din Odesa, Ucraina

11:30

Ministerul Sănătății a anunțat marți, 22 decembrie decesele a trei persoane din raionul Orhei, provocate de complicațiile COVID-19. Potrivit sursei citate este vorba de o femeie de 69 de ani și doi bărbați de 72 și 81 de ani. Cei trei erau spitalizați cu diferite comorbidități. Potrivit hărții interactive a ministerului sănătății până pe 21 ...