Consilier raional: “ Îmi pare rău că oamenii nu ştiu sau sunt indiferenţi în privinţa lucrurilor care se fac din banii lor”

11:15

Controversatul om de afaceri, Ilan Șor, anunțat în căutare și condamnat pentru spălare de bani, ar urma să fie învinuit într-un nou dosar. Anunțul a fost făcut de către procurorul general Alexandr Stoianoglo. „Pregătim o nouă învinuire pe numele lui Ilan Șor. Este vorba despre participarea la organizarea unui grup infracțional care a dus la ...